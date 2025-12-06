Мошенники атакуют школьников Петербурга через ложные «кабинеты учащегося»

Петербургские полицейские предупредили горожан о новом способе мошенничества. Аферисты атакуют жертв через поддельные «кабинеты учащегося».
По данным регионального УМВД, они создают фишинговые сайты, копиру официальные порталы Минобнауки России и Госуслуг. Злоумышленники добиваются доступа к учетным записям школьников и их личных данных.
«Атака начинается с рассылки ссылки на домен, в котором используется слово minobrnauki — он имитирует интерфейс “личного кабинета учащегося”. Чтобы войти, школьнику предлагают указать ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные. После этого пользователя перенаправляют на второй поддельный ресурс, стилизованный под страницу входа Госуслуг. Там имитируется уведомление о входе в аккаунт с неизвестного устройства и предлагается “восстановить доступ” через звонок или Telegram-бот», — объяснили в правоохранительных органах.
На этом этапе мошенники крадут логины, пароли и многофакторные коды. Жертвы при этом даже не могут понять, что их данные украли.
Петербуржцев предупреждают, что Минобрнауки не ведет личные кабинеты учащихся и не проводит коммуникацию через Telegram-ботов. Если возникают сомнения — нужно самостоятельно обратиться в учебное заведение.