Мошенники атакуют школьников Петербурга через ложные «кабинеты учащегося»

«Атака начинается с рассылки ссылки на домен, в котором используется слово minobrnauki — он имитирует интерфейс “личного кабинета учащегося”. Чтобы войти, школьнику предлагают указать ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные. После этого пользователя перенаправляют на второй поддельный ресурс, стилизованный под страницу входа Госуслуг. Там имитируется уведомление о входе в аккаунт с неизвестного устройства и предлагается “восстановить доступ” через звонок или Telegram-бот», — объяснили в правоохранительных органах.