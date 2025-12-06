В Новосибирске более 16 тысяч жителей остались без отопления из-за аварии

Под отключение попали 43 многоквартирных жилых дома, где проживает 16873 человека, в том числе 5624 ребенка. В зоне отключения 2 детских сада, 2 школы, колледж и 2 медицинских учреждения, а также прочие объекты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.