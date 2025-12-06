В Новосибирске более 16 тысяч жителей остались без отопления из-за аварии

В Новосибирске более 16 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз из-за аварии на Кропоткинском жилмассиве. Авария случилась в ночь на 6 декабря.
Под отключение попали 43 многоквартирных жилых дома, где проживает 16873 человека, в том числе 5624 ребенка. В зоне отключения 2 детских сада, 2 школы, колледж и 2 медицинских учреждения, а также прочие объекты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте работают бригады НТСК — 11 человек и 3 единицы техники, им помогают трое сотрудников МЧС на своей технике. Прокуратура контролирует ход работ, в СГК уточнили сроки подачи тепла:
— Восстановить работу теплосети планируем сегодня, 6 декабря, к 24 часам. В контуре отключения на 11:30 — 24 дома, одно социальное учреждение и 14 общественных зданий, — сообщили в пресс-службе СГК Новосибирск.