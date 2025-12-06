В Красноярске пропала 15-летняя девушка с голубыми глазами

В Красноярске разыскивают 15-летнюю Милану Васильеву, сообщили в группе «Поиск пропавших детей».
С 5 декабря 2025 году подросток не выходит на связь с родственниками.
Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.
Была одета: бежевая вязаная шапка, бежевый пуховик длиной ниже бедра, кофта с красно-белой надписью на уровне груди, черные штаны, белые зимние кроссовки. С собой светло-серая сумочка.
Всех, кому что-либо известно, просят сообщать по номерам телефонов: