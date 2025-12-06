Ричмонд
В Красноярске пропала 15-летняя девушка с голубыми глазами

С 5 декабря она не выходит на связь с родственниками.

Источник: Соцсети

В Красноярске разыскивают 15-летнюю Милану Васильеву, сообщили в группе «Поиск пропавших детей».

С 5 декабря 2025 году подросток не выходит на связь с родственниками.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Была одета: бежевая вязаная шапка, бежевый пуховик длиной ниже бедра, кофта с красно-белой надписью на уровне груди, черные штаны, белые зимние кроссовки. С собой светло-серая сумочка.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщать по номерам телефонов: 8 (391) 220−14−06 (полиция), 8−950−99−66−066 (волонтеры), 112.