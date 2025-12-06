Студенты устроили массовую драку в Арыси: полиция возбудила дело

По словам студента первого курса Санжара Есимбека, старшекурсники еще с сентября регулярно требовали у них деньги. Если у ребят не было средств — их избивали. «Приходят, бьют, требуют деньги. Каждый раз, когда приходит стипендия — снова избивают, заставляют сдавать. По 2−3 тысячи тенге. Звоним домой, просим прислать. Если не дадим — снова избивают. Всех собирают и бьют», — говорит студент Санжар Есимбек.