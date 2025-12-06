Студенты устроили массовую драку в Арыси: полиция возбудила дело

Как сообщает издание, в администрации учебного заведения заверили, что в курсе проблемы и занимаются ее решением. Массовая драка произошла возле колледжа № 17. По предварительным данным, студенты второго курса избили первокурсников. Причиной конфликта мог стать длительный буллинг.
По словам студента первого курса Санжара Есимбека, старшекурсники еще с сентября регулярно требовали у них деньги. Если у ребят не было средств — их избивали. «Приходят, бьют, требуют деньги. Каждый раз, когда приходит стипендия — снова избивают, заставляют сдавать. По 2−3 тысячи тенге. Звоним домой, просим прислать. Если не дадим — снова избивают. Всех собирают и бьют», — говорит студент Санжар Есимбек.
Слова Санжара подтверждают и его одногруппники. Студенты утверждают, что неоднократно жаловались на вымогательство и избиения со стороны старшекурсников участковому инспектору и администрации колледжа, но реакции не было.
В администрации колледжа утверждают, что в курсе произошедшего и занимаются решением проблемы. «Мы всегда говорим: если есть буллинг или любые другие нарушения — сообщайте сразу. Но до этого они ничего не рассказывали. О драке и конфликте стало известно только сейчас. Сейчас проводится проверка», — заявил заместитель директора колледжа № 17 Бауыржан Орынбай.
Заместитель директора по воспитательной работе колледжа предполагает, что к драке и вымогательству могли быть причастны и учащиеся соседней школы или другого колледжа.
В департаменте полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Всех участников драки доставили в полицию вместе с родителями, но обе стороны конфликта отказались проходить необходимые процессуальные действия для продолжения расследования.
«В рамках уголовного дела будут проверены все доводы потерпевшего и других участников. Ситуация рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате. Со всеми участниками проведена профилактическая беседа о недопустимости правонарушений и ответственности за противоправное поведение», — сообщил заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Бауыржан Зиятов.
Полиция также намерена рассмотреть вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.