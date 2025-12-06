Ричмонд
В Зиминском районе водитель сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП

В результате происшествия пешеходы получили травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские разыскивают водителя, по вине которого пострадали трое пешеходов. ДТП произошло утром 6 декабря возле села Кимильтей в Зиминском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда Фит шаттл» на подъезде к селу Кимильтей не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим вдоль дороги седаном «Хонда Аккорд». После чего выехал на обочину и наехал на троих человек. Виновник скрылся с места ДТП, — говорится в сообщении.

Травмы получили три человека в возрасте от 18 до 19 лет. Полицейские разыскивают автомобилиста, скрывшегося с места происшествия. Госавтоинспекторы призывают водителя самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.