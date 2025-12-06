В Зиминском районе водитель сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда Фит шаттл» на подъезде к селу Кимильтей не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим вдоль дороги седаном «Хонда Аккорд». После чего выехал на обочину и наехал на троих человек. Виновник скрылся с места ДТП, — говорится в сообщении.