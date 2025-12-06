Ричмонд
Сообщается о пожизненном приговоре депутату за педофилию в Костанайской области

Костанай. 6 декабря. КазТАГ — Жителя Лисаковска признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки и приговорили к пожизненному заключению, сообщает Tobolinfo.

Источник: Freepik

«О резонансном преступлении стало известно в марте 2025 года. Суд приговорил жителя Лисаковска к пожизненному заключению по части 4 статьи 121 УК РК “Насильственные действия сексуального характера” в отношении 13-летней девочки», — говорится в сообщении.

Приговор вынесли в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области. Процесс проходил в закрытом режиме.

Помимо информации фонда «Немолчи», в ряде сообщений в интернете тоже сказано, что осужденным пожизненно якобы является бизнесмен и экс-депутат местного маслихата.