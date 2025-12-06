В Новосибирске группу подростков задержали по подозрению в диверсиях

По данным ведомства, один из подростков получал в мессенджере задания от «неизвестного куратора» и руководил преступлениями. Ночью 1 декабря в Первомайском районе города подростки подожгли термошкаф и вывели из строя оборудование базовой станции сотовой связи. В ночь на 2 декабря в Новосибирском районе попытались поджечь релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки, которая отвечает за безопасность движения поездов.