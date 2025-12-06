Ричмонд
В Крыму вынесли приговор за экстремистскую деятельность

Жителя Симферополя на 3 года лишили свободы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Крыму вынесли приговор 63-летнему жителю Симферополя, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму в соцсети.

«Подсудимый опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Симферополя.

Преступник, в частности, призывал уничтожить Федеральную службу безопасности России.

Когда началось следствие, сбежал за границу. Теперь он объявлен в международный розыск.

«Приговором суда мужчина заочно признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ».

Мужчину приговорили к 3 годам исправительной колонии общего режима, лишив на 2 года 6 месяцев права размещать посты и комментарии в интернете.

Приговор в законную силу не вступил.