В Крыму вынесли приговор за экстремистскую деятельность

В Крыму вынесли приговор 63-летнему жителю Симферополя, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму в соцсети.
«Подсудимый опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Симферополя.
Преступник, в частности, призывал уничтожить Федеральную службу безопасности России.
Когда началось следствие, сбежал за границу. Теперь он объявлен в международный розыск.
«Приговором суда мужчина заочно признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ».
Мужчину приговорили к 3 годам исправительной колонии общего режима, лишив на 2 года 6 месяцев права размещать посты и комментарии в интернете.
Приговор в законную силу не вступил.