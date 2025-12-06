Нашли пачки долларов и евро: Начальника колонии из Петербурга обвинили в получении взяток с осужденных

Такая напряженная ситуация тянулась на протяжении более чем двух лет, то есть с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. За это время, как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, соучастники получили не менее 443 478 рублей. Размер каждой взятки составил 5000 рублей, которую осужденные должны были платить каждый месяц вплоть до окончания срока наказания.