Нашли пачки долларов и евро: Начальника колонии из Петербурга обвинили в получении взяток с осужденных

Следователи задержали начальника исправительной колонии № 4 Павла Михайлова. Ему предъявили обвинение в получении взятки группой лиц в крупном размере. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу и Ленинградской области.
— По предварительной информации, фигурант, занимая должность главы ФКУ ИК-4 ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти, привлек мужчину, осужденного и отбывающего наказание в колонии за организацию заказных убийств. Обладая авторитетом среди других осужденных, они создавали неблагоприятные условия, при которых последние были вынуждены давать взятки за не выявление нарушений, — уточнили в ведомстве.
Такая напряженная ситуация тянулась на протяжении более чем двух лет, то есть с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. За это время, как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, соучастники получили не менее 443 478 рублей. Размер каждой взятки составил 5000 рублей, которую осужденные должны были платить каждый месяц вплоть до окончания срока наказания.
Сегодня, 6 декабря, суд избрал Михайлову меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 февраля 2026 года. Из-под стражи в зале суда его освободили.