Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нашли пачки долларов и евро: Начальника колонии из Петербурга обвинили в получении взяток с осужденных

Начальника колонии из Петербурга отправили под домашний арест по делу о взятках.

Источник: t.me/gsuskrf_spb/t.me/SPbGS

Следователи задержали начальника исправительной колонии № 4 Павла Михайлова. Ему предъявили обвинение в получении взятки группой лиц в крупном размере. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу и Ленинградской области.

— По предварительной информации, фигурант, занимая должность главы ФКУ ИК-4 ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти, привлек мужчину, осужденного и отбывающего наказание в колонии за организацию заказных убийств. Обладая авторитетом среди других осужденных, они создавали неблагоприятные условия, при которых последние были вынуждены давать взятки за не выявление нарушений, — уточнили в ведомстве.

Такая напряженная ситуация тянулась на протяжении более чем двух лет, то есть с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. За это время, как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, соучастники получили не менее 443 478 рублей. Размер каждой взятки составил 5000 рублей, которую осужденные должны были платить каждый месяц вплоть до окончания срока наказания.

Сегодня, 6 декабря, суд избрал Михайлову меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 февраля 2026 года. Из-под стражи в зале суда его освободили.