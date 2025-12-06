В Прикамье расследуют дело о передаче школьного имущества коммерческой фирме

По данным следствия, сотрудники МБОУ «СОШ п. Яйва» без законных оснований передали коммерческой организации, занимающейся производством питания, нежилые помещения школы и технологическое оборудование. При этом расходы на содержание этого имущества продолжали покрываться из муниципального бюджета.