В Прикамье расследуют дело о передаче школьного имущества коммерческой фирме

Делом заинтересовались в СК.

Источник: Комсомольская правда

В Александровском округе следователи СК России возбудили уголовное дело о возможном неправомерном использовании имущества школы. Основанием стали материалы проверки, проведенной прокуратурой.

Губахинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю расследует дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, сотрудники МБОУ «СОШ п. Яйва» без законных оснований передали коммерческой организации, занимающейся производством питания, нежилые помещения школы и технологическое оборудование. При этом расходы на содержание этого имущества продолжали покрываться из муниципального бюджета.

Следователи сейчас устанавливают все детали произошедшего и собирают доказательства по уголовному делу.