Гособвинение потребовало до 15 лет для обвиняемых в убийстве журналиста Бентли

Рассел Бентли — уроженец Техаса и долгие годы он работал лесорубом. В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».