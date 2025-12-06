Ричмонд
Девушка и парень из Башкирии оказались в СИЗО: у них нашли опасное вещество

В Стерлитамаке молодую пару арестовали за 100 граммов наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 5 декабря, в башкирском городе Стерлитамаке полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Правоохранители обнаружили и изъяли у 29-летней девушки и 31-летнего мужчины пакетик с порошкообразным веществом массой около ста граммов. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.

Оба задержанных полностью признали свою вину. Против них возбудили уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

— Задержанные заключены под стражу, — сообщает МВД.

