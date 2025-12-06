В Самаре суд отменил обвинительный приговор экс-сотруднику железной дороги

Согласно опубликованным данным, подозреваемый получил около 68 миллионов рублей во время работы на наружных сетях сбора сточных вод. Общая стоимость проекта оценивалась в 611 млн рублей. Кроме того, следствие полагало, что компания не выполняет необходимые работы.