В Самаре суд отменил обвинительный приговор экс-сотруднику железной дороги

В Самарской области бывшего сотрудника железной дороги обвинили в хищении крупной суммы мошенническим путем. Областной суд пересмотрел решение.
Согласно опубликованным данным, подозреваемый получил около 68 миллионов рублей во время работы на наружных сетях сбора сточных вод. Общая стоимость проекта оценивалась в 611 млн рублей. Кроме того, следствие полагало, что компания не выполняет необходимые работы.
Бывшего сотрудника железной дороги обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но мужчина направил жалобу. Дело снова передали в надзорное ведомство.