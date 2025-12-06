Физрука воронежской школы обвинили в развращении 15-летней девочки

Физрука одной из школ Воронежа обвиняют в развращении 15-летней девочки. Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко 4 декабря в своем блоге сообщила, что подруга пострадавшей пытается разоблачить учителя. Подозреваемый не отрицал связи с подростком. Также активистка утверждает, что он предлагал девушке вступить в брак, а в соцсетях появились комментарии, поддерживающие учителя и обвиняющие саму школьницу.
Согласно сообщению Анны, мать девочки-заступницы, также знающая о ситуации, не поддержала намерение дочери давать показания, сославшись на возможные проблемы и назвав произошедшее «личной жизнью» подростка.
По данным активистки, учителя уволили из школы в день обращения. Однако заключения под стражу ему пока не избрали, следствие продолжается:
— Следственный комитет пока не стал отправлять в СИЗО горе-физрука, который совсем не тем упражнениям учил детей. Пока проводится проверка. Это не единичный случай, когда педофилов по 135 статье (развращение несовершеннолетних без применения насилия — ред.), которая считается не тяжкой, отпускают до суда, — пишет Анна Левченко.
Ситуацию с возможным противоправным действием в отношении 15-летней девочки на личный контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина.