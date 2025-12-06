Житель Минска разбил окна в общежитии самокатом, хотел убежать, но уснул. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин самокатом разбил окна в общежитии и хотел убежать, но уснул», — сказано в сообщении.
В милицию поступила информация, что неизвестный мужчина забежал в одно из общежитий Минска и разбил самокатом окна. Удалось установить, что фигурант поднялся на верхний этаж и самокатом, который стоял в коридоре, ударил несколько раз по остекленению. После этого он выбежал на улицу, упал и уснул.
Сотрудники милиции задержали мужчину. Им оказался 29-летний минчанин. Свое поведение он объяснил тем, что был сильно пьян. Мужчине придется возместить ущерб в размере около 300 рублей. Кроме того, было заведено уголовное дело за хулиганство.
