Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первокурсник из Екатеринбурга привез в ХМАО 4 килограмма наркотиков

Силовики задержали екатеринбургского студента, который пытался привезти в ХМАО 4 килограмма наркотиков.

Источник: ГУ МВД по ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали студента из Екатеринбурга, который пытался привезти 4 килограмма наркотиков. Известно, что юноше 18 лет, и он учился на социологическом факультете одного из вузов. Студента заметили с большой сумкой, когда тот выходил из леса и подозрительно оглядывался по сторонам.

— В ходе личного досмотра молодого человека стражи правопорядка обнаружили в его поклаже два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета. Брикеты были изъяты и направлены на исследование, — сообщили в полиции ХМАО.

Как выяснилось, студент хотел заработать легких денег. Поэтому в Интернете он откликнулся на предложение о работе, забрал партию синтетического наркотика и приехал в Нижневартовск, чтобы сделать тайники.

На юношу возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Распространение наркотиков) и отправили в СИЗО. По данной статье студенту грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.