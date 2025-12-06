Первокурсник из Екатеринбурга привез в ХМАО 4 килограмма наркотиков

В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали студента из Екатеринбурга, который пытался привезти 4 килограмма наркотиков. Известно, что юноше 18 лет, и он учился на социологическом факультете одного из вузов. Студента заметили с большой сумкой, когда тот выходил из леса и подозрительно оглядывался по сторонам.