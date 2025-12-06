Первокурсник из Екатеринбурга привез в ХМАО 4 килограмма наркотиков

В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали студента из Екатеринбурга, который пытался привезти 4 килограмма наркотиков. Известно, что юноше 18 лет, и он учился на социологическом факультете одного из вузов. Студента заметили с большой сумкой, когда тот выходил из леса и подозрительно оглядывался по сторонам.
— В ходе личного досмотра молодого человека стражи правопорядка обнаружили в его поклаже два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета. Брикеты были изъяты и направлены на исследование, — сообщили в полиции ХМАО.
Как выяснилось, студент хотел заработать легких денег. Поэтому в Интернете он откликнулся на предложение о работе, забрал партию синтетического наркотика и приехал в Нижневартовск, чтобы сделать тайники.
На юношу возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Распространение наркотиков) и отправили в СИЗО. По данной статье студенту грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.