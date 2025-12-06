Минчанин может сесть на четыре года из-за чучела крокодила. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Центрального района. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
43-летний житель Минска выпивал в гостях у знакомого, который живет в одном из домов на улице Красной. Мужчины знакомы с детства. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, а его гость заметил на полке стоявшее чучело крокодила.
Минчанин его украл и продал прохожему за 100 рублей. В прокуратуре отметили, что 91-летняя мать знакомого заметила пропажу и обратилась с заявлением в милицию. Она сообщила, что два чучела крокодилов ей с мужем подарили, когда они были на Кубе в 1980 году. В заключении товароведческой экспертизы сказано, что причиненный ущерб составил около 550 рублей.
Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич отметил, что обвиняемый нигде не работает, является инвалидом II группы. Кроме того, в сентябре 2025 года он был осужден за кражу. Также у минчанина есть не снятая и не погашенная в установленном законом порядке судимость.
— Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, то есть в преступлении, предусмотренном части 2 статьи 205 Уголовного кодекса, санкция которой — вплоть до четырех лет лишения свободы, — отметил Виктор Шубич.
И добавил, что вину мужчина полностью признал, раскаялся в содеянном.
