Минчанин может сесть на четыре года из-за чучела крокодила

Минчанин его украл и продал прохожему за 100 рублей. В прокуратуре отметили, что 91-летняя мать знакомого заметила пропажу и обратилась с заявлением в милицию. Она сообщила, что два чучела крокодилов ей с мужем подарили, когда они были на Кубе в 1980 году. В заключении товароведческой экспертизы сказано, что причиненный ущерб составил около 550 рублей.