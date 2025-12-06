Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми, возле ЦУМа, подростки устроили поножовщину

Раненого парня увезли на «Скорой».

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 5 декабря, в центре Перми произошла драка между подростками. Уточняется, что один из участников был сильно ранен. Очевидцы сообщили, что пострадавший залил кровью летнюю веранду точки общепита, расположенной в ЦУМе.

Отмечается так же, что молодому человеку вызвали «Скорую».

«В отделе полиции № 6 по Ленинскому району Перми подтверждают, что по факту инцидента проводится проверка. По данным УМВД, молодому человеку нанесено ножевое ранение, и сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности второго участника драки», — сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе полиции.