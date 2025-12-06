Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед судом предстанет житель Тольятти по обвинению в использовании чужого логотипа

Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб). Об этом сообщает прокуратура региона.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый является индивидуальным предпринимателем. Он занимался розничной торговлей мужских вещей. Во время поездки в другой город за товарами он приобрел 192 пары обуви и 20 шорт с нанесенными на них логотипами одной из известных фирм по производству спортивной одежды. Мужчина реализовал часть продукции в магазине на ул. Юбилейной в Тольятти.

По заключению эксперта, изъятые вещи не соответствуют оригинальным. Они произведены не на производственных мощностях правообладателя без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемых материалов.

Владельцу товарного знака причинен ущерб на сумму свыше 1,7 млн руб.