В страшной аварии под Самарой пострадали два взрослых и 10-месячная девочка

В Самарской области «ГАЗель» протаранила отечественную легковушку на трассе «Отрадный — Богатое».

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области днем в субботу, 6 декабря, произошла страшная авария на трассе «Отрадный — Богатое». Грузовую «ГАЗель» занесло на встречную полосу в Кинель-Черкасском районе, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Авария произошла примерно в 11:35. Водитель «ГАЗели» ехал по автодороге. Во время движения автомобиль занесло на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с машиной «LADA Priora», — отметили в сообщении.

В салоне легковушки находились двое взрослых и 10-месячная девочка. Всех госпитализировали в медицинское учреждение. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.