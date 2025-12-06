Плавил медь с нарушениями: в Магнитогорске накажут владельца предприятия за загрязнение воздуха

В Магнитогорске Челябинской области предприниматель заплатит крупный штраф в размере 270,5 тысяч рублей за то, что занимался переплавкой меди с нарушениями природоохранного законодательства. Во время прокурорской проверки выяснилось, что бизнесмен годами игнорировал базовые экологические требования и даже не зарегистрировал производство в государственном реестре.
Лабораторные исследования подтвердили, что из-за деятельности предприятия в воздухе многократно превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ. По итогам проверки прокуратура возбудила ряд административных дел. Предпринимателя оштрафовали на общую сумму 270 500 рублей.
Кроме того, по иску надзорного ведомства суд принял более строгую меру — приостановил деятельность на опасном производственном объекте до полного устранения всех выявленных нарушений.