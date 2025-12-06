Плавил медь с нарушениями: в Магнитогорске накажут владельца предприятия за загрязнение воздуха

В Магнитогорске Челябинской области предприниматель заплатит крупный штраф в размере 270,5 тысяч рублей за то, что занимался переплавкой меди с нарушениями природоохранного законодательства. Во время прокурорской проверки выяснилось, что бизнесмен годами игнорировал базовые экологические требования и даже не зарегистрировал производство в государственном реестре.