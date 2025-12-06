Чуда не произошло: 26-летняя женщина, жена полицейского, пропавшая в Кишиневе в ночь на 3 декабря найдена мёртвой

26-летняя женщина, жена полицейского, пропавшая в ночь на 3 декабря около 01:25, была найдена без признаков жизни. Жуткая находка была обнаружена в лесополосе в Яловенском районе, недалеко от Балканской дороги, сообщают источники PulsMedia.MD.
Прибывший на место происшествия судмедэксперт первоначально не обнаружил на теле видимых признаков насильственной смерти.
Предварительная версия, которую принимают во внимание правоохранительные органы, — она покончила с собой с помощью таблеток.
Напомним, что 26-летняя девушка по имени Элла Гольберг Исаак пропала в ночь на 3 декабря, около 01:25. Она покинула свой дом, расположенный на улице Чокырлией в районе Телецентра в Кишиневе.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Люди экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку: С такими ценами не разгуляешься — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем нынче самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).
Режим ПАС никогда не перестанет считать народ быдлом: В Молдове растут не экономика и уровень жизни, как уверяют нас власти, а только разрастаются блошиные рынки.
Подоспел опрос Нацбанка Молдовы: 31,9% населения выживают на сумму, которой едва хватает на еду и коммунальные услуги — менее 5 000 леев в месяц (далее…).
Брюссель опровергает стратегию Санду: Молдове нельзя в ЕС без Приднестровья — обещание о быстром вступлении к 2030 году оказалось очередным фейком.
Брюссель официально заявляет, что переговоры ведутся только с единой Республикой Молдова (далее…).