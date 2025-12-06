Ричмонд
В Воронеже очередных двух мигрантов поставили на воинский учет

Рейд прошел в Советском районе города.

В Воронеже провели еще один рейд по поиску уклонистов от призыва на военную службу. Силовики проинспектировали рынки в Советском районе и нашли там двух новых граждан России, не вставших на воинский учет. Об этом рассказали в военном следственном отделе СК РФ по Воронежскому гарнизону.

Всего, по информации ведомства, проверили 15 человек, а пару уклонистов доставили в военный комиссариат. Подобные профилактические рейды в регионе буду продолжаться.

Кстати, в первую неделю ноября в том же районе из 15 человек нашли всего одного уклониста.