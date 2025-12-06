Ричмонд
Житель Червенского района провел две ночи в лесу: его нашли спасатели

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли жителя Червенского района, который провел две ночи в лесу, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: Скриншот видео МЧС

Сообщение о необходимости оказания помощи в поисках потерявшегося мужчины поступило спасателям 4 декабря от сотрудников милиции. Выяснилось, что 68-летний житель деревни Глухое отправился в лес выгуливать собак и с наступлением сумерек не вернулся домой.

Мужчину искали более 150 человек с привлечением 40 единиц техники и 3 собак, в том числе 58 работников МЧС, 20 единиц техники и 3 собак.

Сегодня днем спасатели обнаружили потерявшегося. Он лежал на земле, обложив себя еловыми ветками. Мужчину передали медицинским работникам.