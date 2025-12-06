Ричмонд
Инцидент на кухне закончился бедой: житель Башкирии пострадал во время пожара в своей квартире

Житель Башкирии пострадал во время пожара у себя на кухне.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в селе Прибельский (Кармаскалинский район) произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание случилось на кухне трехкомнатной квартиры на улице Лермонтова.

36-летний мужчина попытался самостоятельно потушить огонь и в результате получил термические ожоги пламенем кистей и запястий обеих рук.

Мужчина сумел позвонить по единому номеру экстренных служб 112 и вызвать помощь. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь. Пострадавший отказался от дальнейшей госпитализации. К счастью, пожар был локализован и потушен еще до прибытия пожарных расчетов.

Причину происшествия в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.

