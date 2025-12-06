МЧС Крыма: в окрестностях Алушты туристка повредила ногу

«Стало известно, что в районе поселка Розовый (в 10 км от Алушты, — от ред.) женщина оступилась и повредила ногу. Самостоятельно продолжать движение она не может, требуется помощь спасателей», — рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.