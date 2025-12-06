Ричмонд
МЧС Крыма: в окрестностях Алушты туристка повредила ногу

В Крыму туристка покалечила ногу.

Источник: МЧС Республики Крым/Tg

Крымские спасатели помогли поклоннице активного отдыха, попавшей в беду в окрестностях Алушты.

«Стало известно, что в районе поселка Розовый (в 10 км от Алушты, — от ред.) женщина оступилась и повредила ногу. Самостоятельно продолжать движение она не может, требуется помощь спасателей», — рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» тут же отправились в дорогу.

Нашли туристку, оказали первую помощь и на носилках донесли до служебного авто, а затем доставили к карете скорой помощи. Медики отвезли пострадавшую в ближайшую больницу.