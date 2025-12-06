В Воронеже 42-летний водитель сбил пешехода на «зебре»

Авария произошла 6 декабря в 15:20 на улице Кривошеина около дома 19. Местный житель 42-х лет на автомобиле «Ауди Q7» сбил мужчину, который переходил дорогу по «зебре». Личность пешехода выясняют сотрудники полиции.
В региональном ГУ МВД корреспонденту «КП-Воронеж» сообщили, что мужчину с травмами доставили в больницу.
— По факту ДТП организовали проверку, обстоятельства уточняются, — добавили в полиции.
Напомним, в ноябре 52-летний водитель автобуса сбил 37-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора.