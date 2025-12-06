Ричмонд
В Сибае спасатели и полиция обнаружили в задымленной квартире мужчину: в ГК ЧС рассказали, что произошло

В Башкирии из задымленной квартиры эвакуировали 40-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 декабря, в башкирском городе Сибае произошел инцидент, который потребовал вмешательств не только спасателей, но и полиции. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о задымлении в квартире. На место происшествия прибыли сотрудники Госкомитета. После вскрытия входной двери в помещении был обнаружен 40-летний мужчина. Спасатели немедленно эвакуировали его и передали полицейским. Параллельно была проведена работа по ликвидации возгорания.

— Благодаря современным действиям удалось избежать серьезных последствий, — заявили в ГК ЧС.

