В Сибае спасатели и полиция обнаружили в задымленной квартире мужчину: в ГК ЧС рассказали, что произошло

В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о задымлении в квартире. На место происшествия прибыли сотрудники Госкомитета. После вскрытия входной двери в помещении был обнаружен 40-летний мужчина. Спасатели немедленно эвакуировали его и передали полицейским. Параллельно была проведена работа по ликвидации возгорания.