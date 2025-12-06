Ричмонд
Мальчик сорвался с каната на высоте трех метров в школе в Петербурге

Несовершеннолетний пострадал во время занятия в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

На просторах Интернета появилась информация о происшествии в школе в Петербурге. По предварительной версии, во время урока физкультуры мальчик сорвался с каната на высоте трех метров. На инцидент немедленно обратили внимание следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.

— По данному факту в следственном отеле по Приморскому району начали процессуальную проверку, — уточнили в ведомстве.

На данный момент неизвестно, насколько сильно пострадал мальчик и потребовалась ли ему медицинская помощь. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о ЧП в школе во Фрунзенском районе, где этим летом на второклассника рухнул тир. Последний установили без надлежащего согласования. Разбирательство дошло до суда.