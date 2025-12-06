Мальчик сорвался с каната на высоте трех метров в школе в Петербурге

На просторах Интернета появилась информация о происшествии в школе в Петербурге. По предварительной версии, во время урока физкультуры мальчик сорвался с каната на высоте трех метров. На инцидент немедленно обратили внимание следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.