Мальчик сорвался с каната на высоте трех метров в школе в Петербурге

На просторах Интернета появилась информация о происшествии в школе в Петербурге. По предварительной версии, во время урока физкультуры мальчик сорвался с каната на высоте трех метров. На инцидент немедленно обратили внимание следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— По данному факту в следственном отеле по Приморскому району начали процессуальную проверку, — уточнили в ведомстве.
На данный момент неизвестно, насколько сильно пострадал мальчик и потребовалась ли ему медицинская помощь. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о ЧП в школе во Фрунзенском районе, где этим летом на второклассника рухнул тир. Последний установили без надлежащего согласования. Разбирательство дошло до суда.