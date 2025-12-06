Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млн

Ранее, 5 декабря, газета El Comercio сообщила, что десять человек погибли и три пострадали при пожаре в баре на юго-востоке Перу. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. Отмечалось, что пламя практически полностью уничтожило здание, распространившись за «считаные секунды» и вызвав панику у присутствующих.