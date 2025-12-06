Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млн

«Крупный пожар произошел в ночь на субботу в шиномонтажном автосервисе в пражском районе Страшнице. В здании находились ретроавтомобили. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн крон ($10 млн. — Ред.)», — приводит его слова новостной портал Idnes.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 6 декабря, в шиномонтажном автосервисе, расположенном в районе Страшнице. В момент пожара в здании находились редкие автомобили. Пожар охватил площадь в 900 кв. м. Спасатели смогли локализовать пламя и предотвратить дальнейшее распространение огня примерно через час. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
На опубликованных кадрах видны горящее здания автосервиса и абота пожарных по ликвидации возгорания.
Ранее, 5 декабря, газета El Comercio сообщила, что десять человек погибли и три пострадали при пожаре в баре на юго-востоке Перу. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. Отмечалось, что пламя практически полностью уничтожило здание, распространившись за «считаные секунды» и вызвав панику у присутствующих.