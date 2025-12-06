В Белгороде и области наблюдаются проблемы с подачей электричества

ЧП произошло в результате прилета неустановленного боеприпаса. По данным операштаба, пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «баротравма».
«До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падения снаряда поврежден грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна. Информация о последствиях уточняется, добавили в оперштабе.