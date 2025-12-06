Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде и области наблюдаются проблемы с подачей электричества

БЕЛГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. В части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: Reuters

ЧП произошло в результате прилета неустановленного боеприпаса. По данным операштаба, пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «баротравма».

«До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения снаряда поврежден грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна. Информация о последствиях уточняется, добавили в оперштабе.