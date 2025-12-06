Подруга сказала, кто убил похороненную в закрытом гробу мать двоих детей

Пропавшую в октябре жительницу Симферополя Марину Канивец нашли мертвой в болоте, тело было настолько обезображено, что женщину похоронили в закрытом гробу. Подруга убитой Юлия (имя изменено) рассказала, кто стоит за жестоким убийством.
Напомним, 41-летняя Канивец пропала еще 4 октября. В тот день женщина не вернулась с работы. Спустя несколько дней 45-летний супруг Марины забил тревогу и обратился в полицию. Он сообщил, что женщина не выходит на связь и никакой информации о ее местонахождении у него нет.
Спустя почти два месяца тело Марины нашли в степной зоне недалеко от села Трудовое Симферопольского района. Обвинение по делу об убийстве женщины было предъявлено ее мужу.
«Она мало про мужа говорила. Мы с ней в октябре в последний раз разговаривали, перед ее исчезновением, она сказала, что у нее все хорошо, у детей тоже, и у мужа… Но про него мало говорила. В этом плане скрытная была. Хотя мы были знакомы со школы. Потом уже я узнала, что он ее бил каждый день, она скрывала. В октябре как раз решилась подать заявление на развод, я думаю, он об этом узнал и поэтому решил ее убить», — рассказала Юлия aif.ru, едва сдерживая слезы.
По словам Юлии, Марина была очень светлым и доброжелательным человеком, всегда выручала и помогала.
«Ей в декабре должно было 42 года исполниться, а он ее убил, задушил, в болото кинул и закидал землей… Ее даже в закрытом гробу хоронили, я не смогла прийти на похороны… Мама ее сейчас вся сама не своя… За неделю до этого брата Марины похоронили. Мать с внуками сейчас осталась. Детям 12 и 15 лет. Она никому не говорила, что он ее бьет, хотела, чтобы считали, что у них идеальная семья», — рассказала женщина.
По данным местного СК, после убийства мужчина снял с супруги золотые украшения и сдал в ломбард.
