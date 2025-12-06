Подруга сказала, кто убил похороненную в закрытом гробу мать двоих детей

«Она мало про мужа говорила. Мы с ней в октябре в последний раз разговаривали, перед ее исчезновением, она сказала, что у нее все хорошо, у детей тоже, и у мужа… Но про него мало говорила. В этом плане скрытная была. Хотя мы были знакомы со школы. Потом уже я узнала, что он ее бил каждый день, она скрывала. В октябре как раз решилась подать заявление на развод, я думаю, он об этом узнал и поэтому решил ее убить», — рассказала Юлия aif.ru, едва сдерживая слезы.