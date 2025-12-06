Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек ранен в результате падения неустановленного боеприпаса в Белгороде

В Белгороде случился прилет неустановленного боеприпаса, наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Источник: Комсомольская правда

Один мирный житель получил ранения в результате падения неустановленного боеприпаса в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

«ЧП произошло в результате прилета неустановленного боеприпаса. Мужчину, пострадавшего в Белгороде, бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему предварительно поставлен диагноз «баротравма», ему оказывается необходимая помощь.

В части Белгорода и Белгородского округа в настоящий момент наблюдаются проблемы с электроснабжением, неполадки в сети устраняются сотрудниками специальных служб.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал автомобиль главы населенного пункта Березовка Белгородской области Валерия Борисенко. В результате чиновник получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения в области лица и плеча.