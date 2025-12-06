Ричмонд
Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у побережья Болгарии

Спасательная операция была приостановлена из-за шторма.

Источник: Аргументы и факты

Танкер Kairos под флагом Гамбии, атакованный украинскими безэкипажными катерами, терпит бедствие в районе болгарского побережья, сообщает местный оперативный штат.

Уточняется, что спасательная операция была приостановлена из-за шторма. Танкер сел на мель на расстоянии около одной мили от болгарского побережья.

Напомним, 28 ноября атакам украинских БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск.

Российский лидер Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. Также президент заверил, что РФ ответит на атаки на танкеры ударами по украинским портам.

