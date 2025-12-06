Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у побережья Болгарии

Танкер Kairos под флагом Гамбии, атакованный украинскими безэкипажными катерами, терпит бедствие в районе болгарского побережья, сообщает местный оперативный штат.
Уточняется, что спасательная операция была приостановлена из-за шторма. Танкер сел на мель на расстоянии около одной мили от болгарского побережья.
Напомним, 28 ноября атакам украинских БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск.
Российский лидер Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. Также президент заверил, что РФ ответит на атаки на танкеры ударами по украинским портам.
