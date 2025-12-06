Ранее Совет Евросоюза (ЕС), опираясь на предложение Еврокомиссии, принял решение о поэтапном прекращении импорта российского газа, начиная с 1 января 2026 года. При этом для действующих договоров предусмотрен переходный период, который будет действовать до 1 января 2028 года. Согласно совместному заявлению Совета ЕС и Европарламента, отказ от поставок газа из России приведет к необходимости закупать энергоресурсы у альтернативных поставщиков по более высокой стоимости. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, такой шаг будет иметь негативные последствия для состояния экономики европейских стран и может привести к ее упадку.