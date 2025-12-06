Ричмонд
Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и зятем Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с предпринимателем Джаредом Кушнером, являющимся зятем американского лидера Дональда Трампа. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, отметив, что разговор был конструктивный.

Зеленский сообщил, что разговоры носили конструктивный характер.

«Только что вместе с [начальником Генштаба ВСУ] Андреем Игнатовым и [секретарем Совета национальной безопасности и обороны] Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Зеленский сообщил, что в ходе беседы стороны рассмотрели «ключевые вещи», способные обеспечить урегулирование вооруженного конфликта. Он также заявил, что Киев готов и далее «честно работать» с Вашингтоном ради достижения мира.

В настоящее время Умеров и Игнатов пребывают на территории США. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что переговоры представителей США и Украины, состоявшиеся 4 и 5 декабря во Флориде, не завершились значимым прорывом в процессе мирного урегулирования. Предполагалось, что обсуждения будут продолжены 6 декабря, передает RT.

