Педагог из Воронежа позвал 15-летнюю школьницу замуж

В ноябре в Тыве задержали педофила, который напал на девочку и насильно целовал ее. О самом инциденте стало известно за день до этого. Мужчина повалил школьницу на землю и, несмотря на ее сопротивление, насильно поцеловал. По факту произошедшего следователь СК России по республике возбудил уголовное дело по статье о насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.