Педагог из Воронежа позвал 15-летнюю школьницу замуж

В Воронеже учитель физкультуры, признавшийся в интимной связи с 15-летней школьницей, сделал ей предложение выйти за него замуж. Об этом сообщила руководитель движения «Сдай педофила» Анна Левченко.
Инцидент произошел в одной из местных школ. Педагога уволили, но суд пока не отправил его в СИЗО, несмотря на подтверждения инцидента с обеих сторон. Свидетели утверждают, что от действий мужчина пострадали и другие ученицы школы, которые уже успели выпуститься.
Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предложил девочке брак прямо в здании Следственного комитета, несмотря на то что она не достигла возраста согласия.
По словам Левченко, жители Воронежа активно обсуждают этот случай в соцсетях, причем многие стороны пытаются оправдать учителя и обвиняют пострадавшую. Также родственники обвиняемого настаивают на его невиновности.
— Будем дальше добиваться справедливости и суда. Надеюсь, другие девочки тоже осмелятся дать показания, — написала Левченко в публикации.
В ноябре в Тыве задержали педофила, который напал на девочку и насильно целовал ее. О самом инциденте стало известно за день до этого. Мужчина повалил школьницу на землю и, несмотря на ее сопротивление, насильно поцеловал. По факту произошедшего следователь СК России по республике возбудил уголовное дело по статье о насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.