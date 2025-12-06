Пропавшую под Судаком мать двоих детей похоронили в закрытом гробу

В поселке Дачное, расположенном под Судаком, прошли похороны 41-летней Марии Канивец из Симферополя, которая пропала без вести в начале октября. Женщина была похоронена в закрытом гробу. Об этом сообщает Kp.ru.
Канивец работала заведующей склада на Кубанском рынке. Она исчезла 4 октября, не вернувшись домой после работы. Поиск продолжался почти два месяца, пока ее тело не было найдено в удаленной местности недалеко от соседнего села.
Похороны состоялись 28 ноября. Среди местных жителей и в социальных сетях ходят слухи о возможной насильственной смерти и даже о причастности к этому близких людей, однако официальных подтверждений этим версиям нет.
У Марии остались двое детей-подростков в возрасте 12 и 15 лет. За неделю до ее похорон семья также потеряла ее 38-летнего брата, который скончался из-за проблем со здоровьем, говорится в материале.
6 декабря также стало известно, что пару из Саратова нашли мертвой на берегу Волги спустя неделю после исчезновения. Сотрудники службы спасения достали из воды тела 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки.