Bloomberg: Индия диверсифицирует поставки российской нефти

Ранее правительство Индии выразило недовольство попытками европейских дипломатов повлиять на внутреннюю повестку страны на фоне визита президента России Владимира Путина. Незадолго до приезда российского лидера послы Германии, Франции и Великобритании подготовили совместную статью для одной из индийских газет. В публикации украинский конфликт был охарактеризован как «жестокое нарушение международного права». При этом Индия, которая ни разу не осудила политику Москвы, в тексте не упоминалась, пишет «Национальная служба новостей».