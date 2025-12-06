На Украине подтвердили масштабы российского удара возмездия: главное об СВО за 6 декабря

Он добровольно сдался в плен российским военным группировки «Центр» в зоне СВО и рассказал о массовых задержаниях гражданских на улицах украинских городов для отправки в ТЦК (территориальные центры комплектования). Причем, по словам украинского военного, его самого также и мобилизовали, когда он шел в сторону остановки. Изначально мужчину заверили, что нужно просто обновить данные, а затем отправили в учебную часть, а потом — на фронт.