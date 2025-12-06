Ричмонд
В Ленинградской области обнаружены обломки двух БПЛА

В Ленинградской области обнаружены обломки двух беспилотных летательных аппаратов. О находке сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

Первые части были найдены в районе деревни Глажево Киришского района. На месте весь день работали взрывотехники для обезвреживания.

«Севернее промзоны города Кириши обнаружены элементы ещё одного БПЛА. Он полностью уничтожен», — уточнил губернатор.

Работы по обследованию местности и сбору обломков продолжаются с привлечением оперативных служб и районной администрации. Угрозы для жителей нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 6 декабря за три часа над территорией Ленинградской области силами ПВО были ликвидированы пять украинских беспилотников самолётного типа. Как отмечало ведомство, разрушений и жертв на земле в результате этого инцидента зафиксировано не было.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

