В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве продавца машины

По версии следствия, двое 23-летних мужчин нашли объявление о продаже автомобиля, в ночь на четверг под видом приезжих покупателей попросили владельца машины показать автомобиль, и во время осмотра один из них зарезал хозяина авто за рулем. Тело перенесли на заднее сиденье своей машины, которая была не зарегистрирована и без номеров, выехали за город и подожгли ее. Автомобиль убитого вывезли в Екатеринбург и дали объявление о продаже.