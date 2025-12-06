МО РФ: над тремя регионами России сбиты украинские беспилотники

ВС РФ отразили атаку украинских БПЛА.
Дежурные силы противовоздушной обороны России 6 декабря сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, атака произошла в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
«6 декабря в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве указали, что все цели были обнаружены и поражены на подлете к российской территории.
По информации оборонного ведомства, по три беспилотника были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей, еще два — над Брянской областью. Тип сбитых аппаратов в сообщении не уточняется. Минобороны РФ не привело данных о возможных разрушениях и пострадавших в результате инцидента.
Российские Вооруженные силы в ответ на ночные удары ВСУ осуществили масштабный ракетный обстрел объектов украинского военно-промышленного комплекса, под который, в частности, попали и объекты энергетической инфраструктуры. В результате этих «ударов возмездия» ряд регионов Украины остался без электроснабжения, что подтвердил и президент страны Владимир Зеленский. Ситуацию также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что удары носили «исчерпывающий» характер в ответ на атаки вражеских беспилотников по Грозному.