Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров в небе

В официальном сообщении на своей странице администрация аэропорта заявила, что с 19:06 до 22:05 по местному времени были введены ограничения из-за обнаружения в зонах риска навигационных знаков, характерных для воздушных шаров. При этом власти Литвы напрямую обвинили в инциденте Белоруссию, назвав произошедшее «гибридной атакой» с использованием аэростатов.