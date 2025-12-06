Остатки уничтоженного беспилотника ВСУ нашли в Ленинградской области

В Ленинградской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от одного из населенных пунктов нашли обломки уничтоженного беспилотника. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте инцидента работали специалисты-минеры. Губернатор также отметил, что к северу от промзоны города Кириши были обнаружены части еще одного дрона, который был также уничтожен. Согласно информации Дрозденко, атака на регион произошла утром того же дня.
Всего за последнюю ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 116 украинских дронов над регионами России.