Два человека погибли в ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Ранее в Забайкальском крае произошло лобовое столкновение микроавтобуса и микрогрузовика на федеральной трассе «Байкал», в результате которого погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Ещё двое пострадавших были госпитализированы с травмами. Следователи устанавливают причины страшной аварии.