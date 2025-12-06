Ричмонд
Два человека погибли в ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

В Новосибирской области в результате ДТП погибли два человека и пострадали ещё трое. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Источник: Life.ru

Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» недалеко от села Дмитриевка. Столкнулись автомобили Tank 300 и Lada.

«После столкновения водитель и пассажир Lada скончались на месте. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств происшествия. Состояние госпитализированных и причины столкновения выясняются.

Ранее в Забайкальском крае произошло лобовое столкновение микроавтобуса и микрогрузовика на федеральной трассе «Байкал», в результате которого погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Ещё двое пострадавших были госпитализированы с травмами. Следователи устанавливают причины страшной аварии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.