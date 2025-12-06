Ричмонд
В Праге при пожаре в автосервисе сгорели ретроавтомобили стоимостью $10 млн

Пожар площадью 900 кв. метров произошел в шиномонтажном автосервисе в районе Страшнице.

Источник: Аргументы и факты

В Праге в ночь на субботу произошел пожар в шиномонтажном автосервисе в районе Страшнице. Об этом сообщает новостной портал Idnes.

По его данным, огонь распространился на площади в 900 кв. метром и уничтожил ретроавтомобили стоимостью в $10 млн.

«Предварительный ущерб оценивается в 200 млн крон», — рассказал порталу представитель пожарной службы.

Пожарным удалось остановить распространение огня примерно к 5:00 утра по местному времени. Причины возгорания установят эксперты.

Ранее стало известно, что в Уссурийске потушили пожар в заброшенном здании цирка.