В Ивановском районе под колесами легковушки погиб 17-летний парень

Сегодня вечером 43-летний водитель автомобиля Chrysler двигался по автодороге Н213 Мерчицы — Молодово — Мотоль в направлении аг. Мотоль. По предварительной информации, на 27-м км автодороги, выполняя маневр обгона, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении и не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП парень скончался.