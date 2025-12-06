Молодую жительницу Шахт задержали по подозрению в подготовке к поджогу военкомата

— Сначала жертва перевела крупную сумму денег на так называемый «безопасный счет». Затем с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он обвинил женщину в финансировании недружественного государства и, угрожая уголовной ответственностью, склонил ее к подготовке поджога.