Молодую жительницу Шахт задержали по подозрению в подготовке к поджогу военкомата

Неизвестные запугали 21-летнюю жительницу Шахт, и убедили ее поджечь военкомат.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Шахт задержали за подготовку к поджогу военкомата. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.

— В дежурную часть отдела полиции № 2 в Шахтах поступило сообщение о подозрительной женщине возле одного из городских зданий. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 21-летнюю местную жительницу. Ее доставили в отдел для выяснения обстоятельств, — прокомментировали в донском главке.

Предварительное расследование показало, что девушка планировала совершить поджог. К этому правонарушению ее подтолкнуло общение с телефонными аферистами.

— Сначала жертва перевела крупную сумму денег на так называемый «безопасный счет». Затем с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он обвинил женщину в финансировании недружественного государства и, угрожая уголовной ответственностью, склонил ее к подготовке поджога.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Предусмотренное санкцией статьи максимальное наказание достигает 20 лет лишения свободы.

— Подозреваемая задержана. Правоохранители проводят оперативные мероприятия и следственные действия для установления всех деталей произошедшего.

