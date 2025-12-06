Молодую жительницу Шахт задержали по подозрению в подготовке к поджогу военкомата

Жительницу Шахт задержали за подготовку к поджогу военкомата. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.
— В дежурную часть отдела полиции № 2 в Шахтах поступило сообщение о подозрительной женщине возле одного из городских зданий. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 21-летнюю местную жительницу. Ее доставили в отдел для выяснения обстоятельств, — прокомментировали в донском главке.
Предварительное расследование показало, что девушка планировала совершить поджог. К этому правонарушению ее подтолкнуло общение с телефонными аферистами.
— Сначала жертва перевела крупную сумму денег на так называемый «безопасный счет». Затем с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он обвинил женщину в финансировании недружественного государства и, угрожая уголовной ответственностью, склонил ее к подготовке поджога.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Предусмотренное санкцией статьи максимальное наказание достигает 20 лет лишения свободы.
— Подозреваемая задержана. Правоохранители проводят оперативные мероприятия и следственные действия для установления всех деталей произошедшего.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
«Взломали “Госуслуги”: Как мошенники выманили у ростовского подростка полмиллиона и заставили сбежать из дома в Москву.