В Европе дали прогнозы по войне с Россией: насколько они реалистичны и что об этом думает Москва

Эту тревожную оценку поддержал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года, а некоторые эксперты считают, что он возможен уже в 2028 году. Писториус заявил, что отдельные военные историки полагают, будто Европа провела последнее мирное лето. При этом он призвал лучше оснастить вооруженные силы альянса. Причем до этого сообщалось, что власти Германии тайно разрабатывают масштабный план на случай войны, предусматривающий использование немецкой инфраструктуры для переброски на восток сотен тысяч военнослужащих стран альянса.